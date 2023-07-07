Політика

Передача касетних боєприпасів Україні є вимушеним кроком, – NYT

7 Липня 2023 16:16
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зброя, сша

США планують здійснювати постачання касетних боєприпасів Україні трохи менше одного року. Такий крок є вимушеним.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що, за словами неназваних американських чиновників, передача касетних боєприпасів Україні відбуватиметься до того моменту, поки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни наступного року.

За інформацією NYT, розпочати такі поставки президенту США Джо Байдену рекомендували кілька чиновників, зокрема державний секретар Ентоні Блінкен.

У виданні уточнюють, що Державний департамент США залишався єдиним відомством, яке виступило проти постачання як через гуманітарні міркування, так і через різку розбіжність у поглядах з союзниками, частина з яких підписала договір про заборону застосування касетних боєприпасів.

Але позиція відомства змінилася – усі чиновники зійшлися на думці, що вони не мають іншого вибору, пишуть журналісти.


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