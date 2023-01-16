Пентагон очікує, що росія поглиблюватиме співпрацю з Іраном

У Пентагоні вважають, що росія і надалі проситиме такі країни, як Іран та Північна Корея допомагати їм зі зброєю.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал на брифінгу у Києві.

«Я думаю, що ми можемо очікувати, що росія і надалі звертатиметься до Ірану, Північної Кореї та інших, оскільки вони відчувають реальну нестачу власних ракетних та БпЛА потужностей», — сказав Колін Кал.

Заступник міністра оборони США додав, що поки що у Пентагону немає інформації про нові контракти між країнами, яку американські військові готові були б повідомити, але вони продовжать і надалі пильно стежити за спіпрацею між Іраном та Росією.

«Іран намагається приховати ступінь співпраці з Росією. Але я вважаю, що те, що вони (росіяни) звернулися до таких країн, як Іран і Північна Корея, відверто ознакою відчаю. Щодо літаків та інших речей, я думаю, що ми повинні очікувати, що Іран і Росія будуть поглиблювати свої відносини», — наголосив він.