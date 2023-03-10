Політика

Парламент Грузії відхилив законопроєкт про «іноагентів»

10 Березня 2023 12:48
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грузія

Парламент Грузії 10 березня відхилив законопроєкт про «іноземних агентів», який викликав масові протести у Тбілісі.

Проти законопроєкта проголосували 35 депутатів, натомість один парламентар його підтримав.

Напередодні керівна партія «Грузинська мрія» оголосила, що винесе законопроєкт на голосування, щоб проголосувати проти нього. Таке рішення ухвалили через те, що процедура відкликання щодо нього не застосовується. Також грузинський парламент закликав Венеційську комісію не розглядати цей документ.

Документ зареєстрували члени руху «Сила народу», які формально оголосили про вихід із керівної партії «Грузинська мрія». Цей проєкт закону члени «Сили народу» назвали «грузинським». Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ветує закон. Проте керівна партія могла це вето подолати.

Також «Сила народу» зареєструвала ще один законопроєкт — «Про реєстрацію іноземних агентів», який назвали «американським». Представники руху стверджували, що внесли його, скопіювавши положення з американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Такими діями вони нібито хотіли показати, що грузинський варіант менш репресивний.


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