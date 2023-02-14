Політика

Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни, – Білий дім

14 Лютого 2023 19:02
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війна

Російські війська несуттєво просунулися під Бахмутом, але окупація міста не матиме стратегічного впливу на перебіг війни в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph.

За його словами, США спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що неясно, чи впаде місто.

Кірбі також відповів на запитання журналістів щодо наслідків окупації Бахмута.

“Це не матиме стратегічний вплив на хід війни в цілому”, – підкреслив він.


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