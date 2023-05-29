Політика

“Оцінив жарт”: Токаєв про ідею Лукашенка, щоб Казахстан приєднався до союзу РФ і Білорусі

29 Травня 2023 14:08
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токаєв

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не потребує вступу до Союзної держави Росії та Білорусі, і що ядерна зброя їй теж не потрібна.

“Днями президент РБ Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об’єднання, перш за все, Євразійський економічний союз.

Що стосується ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї”, – заявив Токаєв.

Він підкреслив, що його країна залишається вірною зобов’язанням у рамках цих міжнародних документів.

Він також додав, що співпрацю у великому Євразійському регіоні слід розвивати саме в економічному напрямку.


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