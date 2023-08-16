Політика

Newsweek анонсував “звільнення Залужного”. У Міноборони назвали це пропагандою

16 Серпня 2023 15:37
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війна, міноборони

Американський журнал Newsweek із посиланням на “джерела, близькі до українського уряду”, написав про нібито можливість “заміни військового керівництва” України на чолі з Валерієм Залужним. У Міноборони журналістам заявили — це російська пропаганда.

Видання із посиланням на аноніма заявило про “розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу”.

Також у матеріалі йдеться, що “незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні”.

У Міністерстві оборони відмовилися коментувати вкиди від “джерел”, але заявили журналістам, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв’язок.

“Завдання — приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги”, — сказав представник відомства.

Він зазначив, що повідомлення про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни.


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