Newsweek анонсував “звільнення Залужного”. У Міноборони назвали це пропагандою

Американський журнал Newsweek із посиланням на “джерела, близькі до українського уряду”, написав про нібито можливість “заміни військового керівництва” України на чолі з Валерієм Залужним. У Міноборони журналістам заявили — це російська пропаганда.

Видання із посиланням на аноніма заявило про “розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу”.

Також у матеріалі йдеться, що “незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні”.

У Міністерстві оборони відмовилися коментувати вкиди від “джерел”, але заявили журналістам, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв’язок.

“Завдання — приймати рішення у динамічних умовах військової обстановки. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги”, — сказав представник відомства.

Він зазначив, що повідомлення про розбіжності між військово-політичним керівництвом — це пропаганда Кремля, яку активно просувають росіяни.