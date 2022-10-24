Політика

НАТО має збільшити військову допомогу Україні, – Столтенберг

24 Жовтня 2022 17:39
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нато, війна

НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму. Мова йде про генератори, зимовий одяг та намети.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Зима наближається. І це теж було основним посилом зустрічі міністрів оборони НАТО: нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжити військові дії усю зиму”, – заявив Столтенберг.

Генсек додав, що системи озброєнь, які поставили союзники і партнери НАТО, вже показали величезний вплив. Це і стало однією з причин, чому РФ не змогла досягти переваги в повітрі та контролю над повітряним простором України.

“Це сталося, звичайно, передусім через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати вже старі наявні в них радянські засоби ППО. Партнери постачали Україні боєприпаси для старих радянських систем, а потім почали надавати нові”, – додав Столтенберг.


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