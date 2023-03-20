Політика

Наступ росіян на Донбасі досягає своєї кульмінації, – ISW

20 Березня 2023 07:04
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війна

“Великий наступ” росіян, ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши РФ суттєвих перемог.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, наприклад, по тактичному захопленню Бахмута. Крім цього, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.

“Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони Росії, еквівалентним одній роті”, – зазначають в ISW.

Також через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром, росіяни погіршують стан наступу в Донецькій області.

“155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати”, – зазначають аналітики.

Також в район Вугледару переміщують дякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області. Це “свідчіть про рівень відчаю з боку російського командування”.

Підсумовуючи, в ISW заявили, що наступи на Бахмут, Вугледар, а також по лініям Авдіївка-Донецьк та Сватов-Кремінна не принесли росіянам нічого, крім тактичних здобутків. Зараз, за думкою аналітиків, у України з’являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.

До речі, за спостереженнями ISW, минулої доби ЗСУ провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) на тлі продовження російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього.
  • Російські війська продовжували наступальні дії вздовж околиць міста Донецька і, можливо, просунулися до Бердичіва, що приблизно за 10 км на північний захід від Авдіївки.
  • Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення на півдні України.
  • В окупованій Херсонській області невідомі вбили командира взводу патрульно-постової служби МВС РФ за допомогою замінованого автомобіля. Українські ЗМІ висунули гіпотезу, що напад міг бути партизанським нападом або результатом внутрішньої боротьби Росії.
  • Російський федеральний нагляд за зв’язком Роскомнадзор заблокував веб-сайт, який допомагав росіянам уникнути мобілізації в ході продовжуваних репресій проти опору мобілізації.

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