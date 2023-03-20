Наступ росіян на Донбасі досягає своєї кульмінації, – ISW

“Великий наступ” росіян, ймовірно, досягає своєї кульмінації, так і не принісши РФ суттєвих перемог.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики стверджують, що росіяни не досягають поставлених цілей, наприклад, по тактичному захопленню Бахмута. Крім цього, у них є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара.
“Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони Росії, еквівалентним одній роті”, – зазначають в ISW.
Також через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром, росіяни погіршують стан наступу в Донецькій області.
“155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати”, – зазначають аналітики.
Також в район Вугледару переміщують дякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області. Це “свідчіть про рівень відчаю з боку російського командування”.
Підсумовуючи, в ISW заявили, що наступи на Бахмут, Вугледар, а також по лініям Авдіївка-Донецьк та Сватов-Кремінна не принесли росіянам нічого, крім тактичних здобутків. Зараз, за думкою аналітиків, у України з’являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.
До речі, за спостереженнями ISW, минулої доби ЗСУ провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
- Російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) на тлі продовження російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього.
- Російські війська продовжували наступальні дії вздовж околиць міста Донецька і, можливо, просунулися до Бердичіва, що приблизно за 10 км на північний захід від Авдіївки.
- Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення на півдні України.
- В окупованій Херсонській області невідомі вбили командира взводу патрульно-постової служби МВС РФ за допомогою замінованого автомобіля. Українські ЗМІ висунули гіпотезу, що напад міг бути партизанським нападом або результатом внутрішньої боротьби Росії.
- Російський федеральний нагляд за зв’язком Роскомнадзор заблокував веб-сайт, який допомагав росіянам уникнути мобілізації в ході продовжуваних репресій проти опору мобілізації.