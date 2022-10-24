Найближчим часом Україна ще три системи ППО IRIS-T, – Шольц

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО IRIS-T.

“Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом”, – заявив він, додавши, що “разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно”.

Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.