Політика

Найближчим часом Україна ще три системи ППО IRIS-T, – Шольц

24 Жовтня 2022 15:05
59
зброя, німеччина

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО IRIS-T.

“Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом”, – заявив він, додавши, що “разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно”.

Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Жовтня 2022 16:20
56

Визначився новий прем’єр Великобританії
24 Жовтня 2022 17:01
11

Затриманий президент “Мотор Січі” Богуслаєв має громадянство РФ, – ЗМІ
24 Жовтня 2022 16:37
27

За пів години на Херсонщині ЗСУ збили два ударних вертольоти Ка-52
24 Жовтня 2022 15:05
59

Найближчим часом Україна ще три системи ППО IRIS-T, – Шольц
24 Жовтня 2022 14:03
38

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене енергобезпеці країни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
усі думки