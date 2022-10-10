На G7 Україна ініціюватиме визнання Росії країною-спонсором тероризму, – Данілов

Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, що Україна вимагатиме від лідерів G7 під час зустрічі, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

“Стосовно G7 я можу сказати, що РФ вже неодноразово доводила, що є безпосередньо країною-терористом. Я б дуже хотів, щоб врешті-решт наші партнери припинили це спостерігання – чи треба, чи не треба голосувати, що країна є спонсором тероризму, але я вважаю, що ця країна – терорист. І щоб це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їх парламентах вже як доведений факт. Чи вийде у нас, чи не вийде – я не можу сказати, але якщо ми не стукаємо, то нам ніхто не буде відкривати”, – зазначив Данілов.

Він звернув увагу, що всі ініціативи Президента з 24 лютого дуже змінили ставлення керівництва багатьох країн до України.

Данілов також висловив надію, що не лише США ухвалять рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму, а й інші європейські країни.