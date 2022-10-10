Політика

На G7 Україна ініціюватиме визнання Росії країною-спонсором тероризму, – Данілов

10 Жовтня 2022 20:54
5
росія

Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, що Україна вимагатиме від лідерів G7 під час зустрічі, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

“Стосовно G7 я можу сказати, що РФ вже неодноразово доводила, що є безпосередньо країною-терористом. Я б дуже хотів, щоб врешті-решт наші партнери припинили це спостерігання – чи треба, чи не треба голосувати, що країна є спонсором тероризму, але я вважаю, що ця країна – терорист. І щоб це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їх парламентах вже як доведений факт. Чи вийде у нас, чи не вийде – я не можу сказати, але якщо ми не стукаємо, то нам ніхто не буде відкривати”, – зазначив Данілов.

Він звернув увагу, що всі ініціативи Президента з 24 лютого дуже змінили ставлення керівництва багатьох країн до України.

Данілов також висловив надію, що не лише США ухвалять рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму, а й інші європейські країни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
10 Жовтня 2022 20:32
73

Байден відреагував на ракетні атаки Росії по Україні
10 Жовтня 2022 20:18
45

Українців попередили про віялові відключення електропостачання
10 Жовтня 2022 19:53
17

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів, – Генштаб
10 Жовтня 2022 18:44
60

СБУ оголосила у розшук низку посадовців РФ
10 Жовтня 2022 18:28
135

Україна припиняє експорт електроенергії
Останні новини
усі новини