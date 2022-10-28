На будівлі МВС Чехії вивісили банер з трупом Путіна у пластиковому мішку

На будівлі МВС Чехії в п’ятницю з’явився банер, на якому на тлі чеського прапора зображено мішок для трупів, з якого стирчить голова президента Росії Владіміра Путіна.

Фото у Twitter опублікував чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

“Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи нашого прапора”, – підписав він фото.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši 🇨🇿 https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022