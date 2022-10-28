Політика

На будівлі МВС Чехії вивісили банер з трупом Путіна у пластиковому мішку

28 Жовтня 2022 16:45
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путін, чехія

На будівлі МВС Чехії в п’ятницю з’явився банер, на якому на тлі чеського прапора зображено мішок для трупів, з якого стирчить голова президента Росії Владіміра Путіна.

Фото у Twitter опублікував чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

“Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи нашого прапора”, – підписав він фото.


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