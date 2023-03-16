“Маємо конкретні результати”: Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України

У четвер, 15 березня, Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з британським прем’єром Ріші Сунаком, обговорювали економічну та оборонну підтримку України

Зеленський також заявив, що вже є “конкретні результати”.

“Хороша розмова з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!”, – пише глава держави.