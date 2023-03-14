Політика

Литва вирішила обмежити доступ до російських телеканалів

14 Березня 2023 09:55
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санкції, пропаганда

Литовська комісія з радіо та телебачення (ЛКРТБ) зобов’язала інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти подальшому перегляду російських телеканалів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиданням на портал Литовського національного телебачення та радіо.

Комісія встановила, що російські телеканали, що потрапили під санкції ЄС, продовжують трансляцію в інтернеті, а доступ до пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, що використовуються для доступу до телеканалів НТВ, «Перший канал», «Росія 1», «Росія 24» та «РТР Планета».

ЛКРТБ дала литовським інтернет-провайдерам п’ять днів для блокування доступу до вказаних телеканалів.

Після поправок до закону про громадську інформацію, ухвалених Сеймом Литви минулого року, в країні до січня 2024 року набула чинності заборона на ретрансляцію та розповсюдження в інтернеті телеканалів і радіостанцій, створених у Росії та Білорусі, які прямо чи опосередковано належать, контролюються або фінансуються цими країнами. Однак, як уточнили в ЛКРТБ, трансляції деяких з російських телеканалів, що перебувають під санкціями, були доступні в інтернеті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, «Росія РТР/РТР Планета», «Росія 24/Росія 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Росія 1», РЕН ТВ, «Перший канал» у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.


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