Політика

Легіон “Свобода Росії” вербує тисячі росіян для атаки на Москву, – The Times

31 Травня 2023 07:47
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росія

Добровольці легіону “Свобода Росії”, який бореться проти путінського режиму, вербують тисячі росіян для наступу на Москву.

Про це пише The Times.

За словами спікера легіону із позивним “Цезар”, “тисячі претендентів” з Росії хочуть попасти до їхнього підрозділу. Тому підрозділ продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.

“Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК “Стінгер”, переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники”, – сказав Цезар.

За його словами, наразі у Легіоні “Свобода Росії” налічується від 500 до 1000 бійців.

“Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як “Вагнера”. Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ”, – заявив речник.

Він також підкреслив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.


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