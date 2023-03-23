Китай заявив, що військовий корабель США незаконно увійшов у води Південно-Китайського моря

Китайські військові заявили у четвер, що відстежили та відігнали американський есмінець, який незаконно зайшов у води навколо Парасельських островів у Південно-Китайському морі, повідомляє Reuters.

У заяві військових йдеться, що ракетний есмінець USS Milius вторгся у територіальні води Китаю, порушивши мир і стабільність на жвавому водному шляху.

«Сили ТВД (Театру військових дій – ред.) постійно підтримуватимуть підвищену бойову готовність і вживатимуть усіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та безпеки, а також миру та стабільності в Південно-Китайському морі», — заявив Тянь Цзюньлі, представник командування Південного театру військових дій Китаю.

ВМС США у четвер оскаржили заяву китайських військових, заявивши, що есмінець проводить «звичайні операції» у Південно-Китайському морі і не був відігнаний.

“Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право”, – йдеться у заяві 7-го флоту ВМС США.