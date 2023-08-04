Китай приїде до Саудівської Аравії на переговори щодо закінчення війни

Китай візьме участь у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України у Саудівській Аравії.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін.

За його словами, Пекін приїде на запрошення саудитів, відправивши представника у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідував Київ та Москву.

“Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи”, — сказано в заяві китайського МЗС.