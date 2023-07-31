Політика

Китай обмежує експорт обладнання для дронів

31 Липня 2023 14:55
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бпла, китай

31 липня Китай ввів експортний контроль для певного обладнання, яке використовується у БПЛА, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах з США через технологічний доступ.

Про це інформує Reuters.

З 1 вересня країна вводить обмеження на обладнання для дронів, таке як деякі двигуни, лазери, засоби зв’язку та системи протидії дронам, повідомляє міністерство торгівлі Китаю.

Заходи контролю мають на меті забезпечення національної безпеки та інтересів.

Пекін також ввів експортний контроль на деякі метали, які застосовують у виготовленні мікросхем, після того, як на початку червня Штати обмежили доступ Китаю до важливих технологій, зокрема обладнання для виробництва мікросхем.

Китай є великим виробником та експортером безпілотних літальних апаратів на різні ринки, зокрема в США.

За словами американських законодавців, більша частина дронів, які продаються в Штати, належать китайській компанії DJI, і це найпоширеніші дрони, якими користуються органи громадської безпеки.


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Китай обмежує експорт обладнання для дронів

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