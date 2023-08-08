Політика

Китай і Росія продовжують шукати шляхи для військової взаємодії, – Пентагон

8 Серпня 2023 07:30
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росія, китай

Після спільних маневрів російських і китайських військових кораблів біля узбережжя Аляски Міністерство оборони США посилило пильність і готове діяти відповідним чином.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

“Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином”, – сказав він.

Так Райдер відповів на запитання щодо спільних маневрів російських і китайських військових кораблів неподалік Алеутських островів, які належать США.

Генерал зазначив, що кораблі РФ і Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте, за його словами, американські командування NORAD і NORTHCOM відстежували їхню присутність.


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