Політика

Китай допомагає Росії обходити санкції та надає їй військову допомогу – розвідка США

27 Липня 2023 20:21
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росія, китай

Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології та технології подвійного призначення для використання проти України.

Про це йдеться у розсекреченому звіті американської розвідки, повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, висновок про допомогу Китаю Кремлю міститься в аналізі Управління директора національної розвідки США, який 27 липня оприлюднив постійний спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу.

“КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції і експортний контроль”, — йдеться у звіті.

“Митні документи показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів оборонним компаніям, які перебувають під санкціями”, — йдеться у звіті.

У звіті також зазначено, що Китай став “ще більш критичним партнером” Росії після вторгнення Москви в Україну минулого року.

Китай і Росія збільшили частку двосторонньої торгівлі в китайських юанях, і фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.


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