Політика

Надання боєприпасів Україні має прискоритись, – Боррель

24 Квітня 2023 21:48
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Євросоюз, зброя

Країни Європейського Союзу надають боєприпаси на терміновий запит України і їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі.

“Сьогодні ми говорили про потреби України. Можу сказати, що вже надано військової підтримки на понад 31 млрд євро. Ми продовжуємо виконувати свою обіцянку щодо 1 млрд на боєприпаси. Вже було надано близько тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і має збільшитися швидше найближчими днями”, – сказав Боррель.

Він пояснив, що перший елемент домовленості на відшкодування видатків урядів країн ЄС за відправлення Україні боєприпасів вже працює.

Щодо другого елементу угоди, який передбачає фінансування на суму 1 млрд євро спільних закупівель ЄС, міністри дійшли згоди, але фінального рішення ще не ухвалено. При цьому Боррель підкреслив, що попри це процес закупівель активно готується, щоб як тільки буде рішення він почав працювати.

“Ми знаємо, що Україна невідкладно потребує боєприпасів та ракет. І вони потрібні їм для захисту своєї території. Ситуація не така, що Росія не хочу зупинятися, і Україні не хоче зупинятися. Росія не хоче зупиняти вторгнення, і Україні має продовжувати захищатися. Саме так правильно пояснювати те, що там відбувається”, – сказав Боррель.


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