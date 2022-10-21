Політика

Іран, який постачає зброю Росії, порадив своїм громадянам покинути Україну

21 Жовтня 2022 13:31
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іран

МЗС Ірану, який постачає Росії озброєння для війни проти України, рекомендувало своїм громадянам не їздити в Україну та покинути її територію у разі перебування там.

Про це йдеться на порталі міністерства закордонних справ Ірану з посиланням на туристичну пораду Генерального консульського департаменту МЗС щодо України.

Зазначається, що у зв’язку з ескалацією військових конфліктів і посиленням небезпеки в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни.

Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендовано покинути цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку.


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