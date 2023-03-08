Політика

Грузинська опозиція оголосила про масштабні протести після “зачистки” від мітингу околиць парламенту

8 Березня 2023 08:04
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грузія

Ніч, що розпочалася бурхливими сутичками між правоохоронцями і учасниками стихійного мітингу під будівлею парламенту Грузії, завершилася обіцянками опозиції перейти до щоденних протестів “до перемоги”.

Як повідомляє “Європейська правда“, перед цим спецпідрозділи поліції витіснили більшість  мітингарів з проспекту Руставелі.

Перший канал грузинського суспільного мовника констатує що протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала “напруженою” і доходило до локальних зіткнень між поліцією та мітингарями. Як повідомляла “Європейська правда”, був навіть епізод, коли проти поліції застосували коктейлі Молотова, а кількох активних демонстрантів затримали.

Були спроби учасників мітингу прорватися до парламенту, утім, вони подолали лише металеву огорожу.

Після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже усіх учасників з-під будівлі. І мітинг, по суті, завершився, хоча окремі групи мітингарів, а також невелика частина поліцейських лишалися у центрі до ранку.

Опозиція, що заявляє про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків, оголосила про завершення поточного протесту та анонсувала новий. Колишній лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест під парламентом у середу.

“О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги”, – цитує Меліа опозиційний телеканал Мтварі.

У вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про “іноагентів”, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про “серйозні наслідки” в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.


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