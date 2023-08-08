Політика

Глава МЗС Китаю поговорив із Лавровим після переговорів у Саудівській Аравії

8 Серпня 2023 10:15
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росія, китай

Міністр закордонних справ Китаю Ван І поговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим після переговорів у Саудівській Аравії про закінчення війни Росії проти України. Про це повідомили у МЗС КНР, передає агентство Reuters.

Китайці заявляють, що Ван І сказав Лаврову — Пекін відстоюватиме “незалежну та неупереджену позицію щодо України, оскільки прагне знайти політичне вирішення проблеми”.

У КНР кажуть, що будуть “об’єктивним та раціональним голосом на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і активно просуватимуть мирні переговори”.


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