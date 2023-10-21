Генштаб: Понад 100 бойових зіткнень за добу

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Усього минулої доби сталося понад 100 бойових зіткнень, зазначається в ранковому оперативному зведенні у Facebook.

РФ здійснила 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та українським населеним пунктам, в результаті є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано школу в Костянтинівці та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У свою чергу українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника, а підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ супротивника.