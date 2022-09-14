Генсек ООН та Путін провели перемовини щодо продовження “зернової угоди”

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження “зернового коридору”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша в ході прес-конференції.

За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.

“У нас була можливість обговорити Чорноморську “зернову ініціативу” і її продовження і можливе розширення”, – заявив Гутерріш.

Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи “зернового коридору”.

За словами Гутерріша, зараз необхідно анулювати всі “перешкоди, які заважають експорту російських добрив”, оскільки світ може зіткнутися з “нестачею їжі”.