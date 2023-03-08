Генсек ООН прибув до Києва

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України.

Про це повідомив його речник Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання інформаційної агенції dpa, передає Tagesschau.

Генсек ООН прибув до столиці України Києва вночі.

Під час свого третього візиту до України з початку війни 73-річний Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди.

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об’єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено. Її термін дії закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.