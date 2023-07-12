Франція надасть Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО. Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

“Обговорюємо гарантії безпеки, наше спільне прагнення боронити свободу. Переконаний, зустріч буде змістовною”, – написав президент.

Зеленський також подякував Франції за передачу Україні ракет далекого радіусу дії SCALP та іншого озброєння, що є необхідним для захисту нашої держави. Зокрема, йдеться про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Окрім того, український лідер поінформував Макрона про ситуацію на полі бою зараз.