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Франція надасть Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування – Головне в Україні
Політика

Франція надасть Україні додаткове інженерне обладнання для розмінування

12 Липня 2023 14:17
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО. Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

“Обговорюємо гарантії безпеки, наше спільне прагнення боронити свободу. Переконаний, зустріч буде змістовною”, – написав президент.

Зеленський також подякував Франції за передачу Україні ракет далекого радіусу дії SCALP та іншого озброєння, що є необхідним для захисту нашої держави. Зокрема, йдеться про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Окрім того, український лідер поінформував Макрона про ситуацію на полі бою зараз.


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