Фонд Порошенка став найбільшим приватним інвестором для ЗСУ: дослідження

Найбільшим приватним інвестором Збройних сил України став Фонд Петра Порошенка. Там на засадах благодійсності системно та цілеспрямовано закуповують техніку, зброю і амуніцію для армії.

Фонд Порошенка сформовано з приватних коштів родини п’ятого президента. Від 24 лютого до 15 листопада Фонд спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн., згідно зі своєю звітністю, повідомляє Obozrevatel.

“Окрім того, Фонд Порошенка отримав експортні ліцензії на постачання бронетехніки країн-членів НАТО та започаткував спеціальні програми, які окрім закупівель ексклюзивної воєнної техніки, включають навчання та тренінги”, – йдеться у матеріалі видання.

Серед інших великих благодійників видання відзначило структури Ріната Ахметов, Дмитра Фірташа, Юрія Косюка та Сергія Тігіпка. Також Фонди Пінчука і подружжя Герег.

Водночас у виданні, проаналізувавши усі дані, зазначають: найбільшим інвестором армії є український народ.

“Інструментами фінансування Збройних Сил громадянами України є як бюджетні, так і позабюджетнті кошти. Так, ЗСУ фінансуються:

– через Державний бюджет, який формується з податків українських громадян та бізнесу. Станом на кінець жовтня оборонний бюджет країни перевищив 1,6 трлн грн. В Україні кожна друга гривня у 2022 році спрямовується на оборону. У проєкті Державного бюджету на 2023 рік на національну безпеку і оборону заплановано 1,14 трлн грн;

– через велику кількість волонтерських організацій: від найбільших (“Повернись живим”, “Благодійний фонд Сергія Притули”, Razom for Ukraine, UNITED24, KSE Foundation, Армія SOS, КОЛО, Український католицький університет (УКУ), “Корпорація монстрів” та інші) – до зборів коштів на потреби окремих підрозділів та бійців.

Станом на 1 листопада через волонтерські платформи зібрали понад 20 млрд грн. За ці кошти фонди здійснювали закупівлю тактичного одягу, бронежилетів, дронів, електроніки, оптики, обладнання для тактичної медицини, зв’язку, генераторів та зарядних пристроїв, авто та спеціалізованої воєнної техніки”, – вказано у матеріалі.

Ще одним джерелом допомоги ЗСУ є міжнародна підтримка. Лідерами серед країн, які надають Україні озброєння, є США, Польща, Велика Британія, Німеччина та Канада. Рекордсменом є США, які надали Україні на потреби безпеки понад $16 млрд.

Також видання відзначає велику допомогу з боку Естонії, Латвії, Люксембургу.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО “Справа Громад” отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh. Один з них вже прибув в Україну.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 т. Тягач Oshkosh M1070 розроблений для транспортування танків Abrams.