Політика

Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році

2 Січня 2023 14:54
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зеленський, допомога

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Згідно з повідомленням, фон дер Ляєн привітала українців із Новим роком і пообіцяла продовження практичної допомоги, нагадавши про вже передані Євросоюзом генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.

За словами фон дер Ляєн, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро – щомісячними траншами.

“ЄС буде поруч із вами стільки, скільки буде необхідно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу – боротьбу за свободу і проти варварської агресії”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що сподівається “скоро зустрітися” із Зеленським в Україні.


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