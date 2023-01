Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Згідно з повідомленням, фон дер Ляєн привітала українців із Новим роком і пообіцяла продовження практичної допомоги, нагадавши про вже передані Євросоюзом генератори, обладнання для облаштування тимчасового прихистку, шкільні автобуси тощо.

За словами фон дер Ляєн, невдовзі Євросоюз почне перераховувати кошти з погодженого пакета макрофінансової допомоги для України на 18 млрд євро – щомісячними траншами.

“ЄС буде поруч із вами стільки, скільки буде необхідно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу – боротьбу за свободу і проти варварської агресії”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що сподівається “скоро зустрітися” із Зеленським в Україні.

We are supporting you through this winter with generators, light bulbs, shelters, school buses.



And we continue our strong financial assistance.



Soon we’ll start disbursing our €18 billion support package in monthly tranches.



I look forward to meeting you again in 🇺🇦 soon.