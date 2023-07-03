Політика

Десятки танків Leopard з Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями

3 Липня 2023 17:12
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німеччина, зброя

Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями.

Про це в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами голови німецького Міноборони, наразі його країна надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Також німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових, додав Пісторіус.

“Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM”, – розповів міністр оборони.


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Десятки танків Leopard з Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями
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