Депутатам та чиновникам обмежать виїзд за кордон, – ЗМІ

Після низки скандалів, пов’язаних з виїздом українських чиновників і депутатів за кордон, в Офісі президента обговорюють рішення про обмеження виїзду.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, сьогодні це питання обговорюється в Офісі президента, співробітники якого думають над тим, як обмежити виїзд.

“Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється”, – додало джерело.

Водночас у Державній прикордонній службі України у коментарі РБК-Україна зазначили, що правила перетину кордону є відкритими.

“Заходи прикордонного контролю проходять відповідно до норм чинного законодавства, зокрема і правил, встановлених на період дії воєнного стану та відображених у Постанові КМУ №57”, – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

При цьому нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі заявив, що на прикордонні пункти розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів з України.

“Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них”, – зазначив він.