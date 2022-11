Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена, – Боррель

Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.

Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції “ядерною авантюрою Росії”, яку необхідно припинити.

“Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС”, – зазначив Боррель.

Greatly concerned over latest shelling at the illegally seized #Zaporizhzhia NPP over the weekend. This is unacceptable and this nuclear gamble by Russia must stop. Full support to @iaeaorg and @rafaelmgrossi to work towards nuclear safety &security zone around #ZNPP#EU4Ukraine