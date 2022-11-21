Політика

Ця ядерна авантюра Росії має бути припинена, – Боррель

21 Листопада 2022 21:55
18
заес

Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.

Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції “ядерною авантюрою Росії”, яку необхідно припинити.

“Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС”, – зазначив Боррель.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2022 20:02
48

Російські окупанти обрали нову ціль після втрати Херсона
21 Листопада 2022 21:42
19

Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ
21 Листопада 2022 20:32
15

Жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня, – гендиректор YASNO
21 Листопада 2022 18:26
25

Нацбанк презентував пам’ятну медаль, присвячену Харкову – місту героїв
21 Листопада 2022 18:15
19

В окупованому Криму росіяни продовжують заходи прихованої мобілізації, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
усі думки