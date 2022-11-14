Політика

CША анонсували нові санкції проти тих, хто допомагав РФ закупляти військові технології

14 Листопада 2022 09:45
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санкції

Міністерка фінансів США Джанет Єллен анонсувала новий пакет санкцій проти компаній та людей, які працювали над закупівлею військових технологій для російських окупантів на війну проти України.

Про це пише Reuters.

Єллен повідомила, що санкції стосуватимуться 14 фізичних та 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників. Утім, хто саме потрапить у санкційний список та що передбачають запроваджені санкції, міністерка не уточнила.

За її словами, цей новий пакет стане частиною зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на перешкоджання військовим діям росії та порушення постачань озброєння, необхідного окупантам, через санкції та експортний контроль.

Офіційно про нові санкції мають оголосити пізніше 14 листопада, повідомила міністерка фінансів США.


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