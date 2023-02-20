Чіткий сигнал на болота, – Кулеба про візит Байдена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля.

Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України.

“Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!” – наголосив Дмитро Кулеба.