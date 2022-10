Британська розвідка: Росія стоїть перед вибором – відведення сил із Херсона чи його утримання

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії, аналізуючи ситуацію в Херсонській області, робить висновок, що Росія збирається обороняти обласний центр, хоча з військової точки зору було б вигідно відступити.

Збройні сили України розпочали новий етап наступальних операцій на Херсонщині 2 жовтня 2022 року, йдеться у зведенні. Просуваючись на південь, українські частини відсунули лінію фронту ще на 20 км, займаючи позиції на східному березі річки Інгулець та західному березі Дніпра, але поки що не загрожують основним оборонним позиціям Росії.

Російські війська зазвичай відступали, і тепер командування, ймовірно, розглядатиме зростаючу загрозу для Нової Каховки в Херсонській області як одну з головних проблем, адже пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним з небагатьох доступних їм шляхів для поповнення сил, сказано у звіті .

Його автори вважають, що Росія стоїть перед вибором – відведення сил через Дніпро робить оборону решти Херсонщини надійнішою, але політичне завдання полягає в тому, щоб залишитися в Херсоні і утримувати його.

За даними британської розвідки, Росія направила більшу частину своїх сильно недоукомплектованих частин ВДВ саме до Херсона.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



