Політика

Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України

12 Грудня 2022 09:15
121
війна, росія

Останні заяви речника російського диктатора Дмитра Пєскова свідчать, що у кремлі й надалі сподіваються повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Про це повідомляє міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 8 грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков переформулював основні цілі війни проти України. Він сказав, що однією з головних цілей Росії нібито є “захист жителів Донбасу та Південного Сходу України” та додав, що у РФ “ще багато роботи” щодо захоплення цих територій.

Аналітики вважають, що коментарі Пєскова свідчать про те, що поточні мінімальні політичні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними. Ймовірно, Москва все ще прагне поширити контроль над усією територією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Наразі ж росіяни віддають пріоритет просуванню вглиб Донецької області.

“Проте Росія навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну захопити ці райони. Російські сухопутні війська навряд чи досягнуть значних операційних успіхів протягом наступних кількох місяців”, – дійшли висновку в розвідці Британії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2022 10:06
31

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та знищили 24 танки
12 Грудня 2022 10:47
18

Обмеження імпорту нафти вдарили по російській економіці, – Bloomberg
12 Грудня 2022 09:15
121

Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
12 Грудня 2022 07:29
16

ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб
12 Грудня 2022 07:08
25

Вторгнення білоруської армії в Україну малоймовірне, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки