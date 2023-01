БМП Bradley вже прямують до України

Бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета військової допомоги від США вже прямують до України.

Про це у Twitter повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.

“Понад 60 американських Bradley прямують до України після вильоту з Норт-Чарлстона, Південна Кароліна минулого тижня”, – йдеться в повідомленні.

More than 60 American Bradleys heading to Ukraine after leaving Charleston, South Carolina last week: Pentagon pic.twitter.com/dCUcjUU2V4