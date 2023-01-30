Політика

БМП Bradley вже прямують до України

30 Січня 2023 22:03
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зброя

Бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета військової допомоги від США вже прямують до України.

Про це у Twitter повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.

“Понад 60 американських Bradley прямують до України після вильоту з Норт-Чарлстона, Південна Кароліна минулого тижня”, – йдеться в повідомленні.


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