Bloomberg: Розпочинається новий етап у війні

Довгоочікуваний наступ Києва на півдні розпочинає новий етап у війні. Однак Москва посилює ракетну кампанію засобами великої дальності, обидві сторони посилюють свої атаки, оскільки Україна прагне рішучого прориву на землі, а Росія має на меті завдати шкоди економіці країни, пише Bloomberg.

Українські підрозділи, які нещодавно пройшли навчання в стилі НАТО та оснащені одними з найкращих озброєнь альянсу, вступають у бойові дії з кремлівськими силами, які скаржаться на втрати, погану підготовку та брак постачання.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські бронетехнічні підрозділи могли прорвати деякі лінії оборони Росії, а офіційний представник США заявив, що українські війська роблять значний поштовх у південно-східній Запорізькій області. Російські офіційні особи також повідомили про масштабний напад.

Що лишили по собі війська РФ: мінні поля, танкові загородження

Україна витратила місяці на підготовку арсеналу, оновленого зброєю НАТО на мільярди доларів. З моменту початку широкого контрнаступу більше семи тижнів тому її військам було важко боротися через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту без значної підтримки з повітря. У той час як Київ завдавав ударів по російським командним центрам, лініям постачання та артилерійським батареям, вони досягли лише повільних успіхів на лінії фронту.

Тим часом Росія посилює атаки на зернові термінали після виходу з угоди, яка протягом року дозволяла Києву експортувати принаймні трохи пшениці та інших зернових із чорноморських портів. Обстріли відбулися після невдач на полі бою президента Володимира Путіна , який відправив у відставку вищих військових командувачів і зіткнувся з невдалим заколотом групи найманців Вагнера минулого місяця вдома.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що Кремль вдався до стратегії бомбардувань, оскільки в цьому він має перевагу.

Зазіхання Росії на економіку України

Удари також служать іншим цілям: вони виснажують протиповітряну оборону України, задовольняють заклики Москви до більш рішучих дій і служать нагадуванням про те, що Росія може знищити економічний розвиток свого сусіда, незалежно від того, скільки території Україна поверне.

“Зараз зрозуміло, що західні партнери влаштовують посилення української протиповітряної та протиракетної оборони, що, безумовно, є прогресом”, – сказав Бєлєсков. “Але чи можливий такий строго оборонний режим у середньостроковій та довгостроковій перспективі, оскільки Росія коригує та збільшує виробництво безпілотників і ракет, є відкритим питанням”.

Відбулось визнання українських офіційних осіб, що контрнаступ був важчим, ніж очікувалося. У той же час Київ і західні військові чиновники вказали на стратегію виснаження неукомплектованих російських підрозділів на 1500-кілометровому фронті.

Підхід передбачає стримування основних сил удару, щоб вони могли використовувати слабкі місця та прорвати російські лінії. У минулому Україна також використовувала фінти, щоб замаскувати головний удар, як, наприклад, під час наступу на півдні перед досягненням великого прориву та повернення території на півночі країни восени минулого року.

“Ми весь час говорили, що це буде важка боротьба”, — заявив міністр оборони США Ллойд Остін журналістам у четвер на прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї. “Вони намагаються пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць”.

Порти в Україні – ціль ударів РФ, що б’ють і по світовій економіці

Повідомлення російських військових блогерів і геолокаційні супутникові зображення дали неоднозначну картину. Telegram-канал War Gonzo, який має майже 1,3 мільйона підписників, повідомив, що українські війська просунулися на північний схід від села Роботине в Запорізькій області після “масованих артилерійських ударів”.

Інші описували фронт як стабільний, тоді як співробітник посольства України, який побажав залишитися невідомим, застеріг від розгляду будь-якої частини контрнаступу як вирішальної та описав війну як довгий ряд операцій.

Все ускладнюється російською ракетною кампанією, що завдала значної шкоди, знищивши низку будівель у портах і суден з минулого тижня. Портам важко підтримувати поставки зерна під загрозою обстрілу крилатими ракетами.