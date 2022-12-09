Політика

Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

9 Грудня 2022 19:08
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сша, допомога

Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення 275 мільйонів доларів на військову допомогу Україні: предмети оборонного призначення, послуги Міноборони США, військові навчання та підготовку для українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

За даними Reuters, цей пакет допомоги включає нове обладнання для протидії ворожим безпілотникам і посилення протиповітряної оборони.

Очікується, що Пентагон також включить до цього пакета допомоги ракети для системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee і генератори.

Наразі у Міноборони США не розкривали подробиць цієї допомоги.


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