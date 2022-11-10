Політика

Білий дім анонсував новий пакет допомоги

10 Листопада 2022 20:26
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зброя, сша

Сполучені Штати в четвер оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, анонсував на брифінгу радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

“Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger”, – сказав Салліван.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

“Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру”, – додав він.


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