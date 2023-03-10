Політика

Більша частина ПВК “Вагнер” полягла на Бахмутських полях. Їхня безславна історія скоро закінчиться, – Череватий

10 Березня 2023 14:03
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бахмут, вагнер

Українські військові знищили більшу частину ПВК “Вагнера” у Бахмуті. Морально-психологічний стан російських військових зовсім низький.

Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, судячи з перехоплень та звернень керівника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина в ефірі, у нього є конфлікти з командуванням операцією. Так, його найманці ображають військове керівництво країни-агресора.

До того ж, Череватий зазначив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування “Вагнера”.

“Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях”, – сказав він.

З огляду на це, речник зазначив, що безславна історія ПВК “Вагнера” скоро закінчиться.

Окрім того, Череватий пояснив, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. До того ж, присутній моральний аспект, адже те, що так звана “друга армія світу” не може взяти районний центр – це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ, які розуміють, що ними досить бездарно командують та кидають, як зазначають на Заході, як “м’ясні хвилі”.


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