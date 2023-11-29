Політика

Politico назвало Зеленського мрійником року у Європі

29 Листопада 2023 07:03
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Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем у Європі в категорії «мрійники».

Про це йдеться на сайті Politico.

У цьому списку видання визначає людей, які найбільше впливатимуть на те, як розгортатимуться події у 2024 році.

«Вінстон Черчилль. Мартін Лютер Кінг молодший Нельсон Мандела. Час від часу з’являється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський», — пише видання.

Politico зазначає, що Зеленському «вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС — і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО».

Але 2024 рік йому прогнозують складним, адже «світ збентежений війною на Близькому Сході; українці виснажені дворічними битвами та боротьбою за повернення території перед обличчям жорстокої російської м’ясорубки».

«Оскільки Захід ухиляється, а Україна продовжує зіштовхуватись з загрозою існуванню з боку свого значно більшого сусіда, Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій — і це не так успішно, як його більш піднесені промови», — пише видання.

Politico пише також про перспективу виборів в Україні у 2024 році та про те, що аби провести їх Зеленському доведеться змінити Конституцію України і ця перспектива, за словами видання, викликає «серйозні питання щодо демократичної легітимності».


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