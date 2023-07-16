Поліція оприлюднила фото наслідків ракетного удару по Харькову

Як повідомлялося, сьогодні вночі, близько 1:30, росіяни запустили по Харкову чотири ракети С-300.

Як повідомили в поліції Харківської області, дві ракети вибухнули в повітрі. Зафіксовано влучання в Шевченківському районі. Пошкоджено футбольне поле, припарковані поруч автомобілі, в прилеглих будинках пошкоджені фасади і вікна. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби військові рф з мінометів та артилерії наносили удари по прикордонним населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Як йдеться у зведенні поліції, у селі Колодязне Куп’янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.