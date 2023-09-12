Кримінал

Поліцейські виявили у Харківській області ферму, де незаконно працювали діти

12 Вересня 2023 15:18
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діти

20 дітей віком від 13 до 17 років з Рівненської області незаконно працювали на Харківщині у Красноградському районі. Підприємство, що працевлаштувало та поселило підлітків, спеціалізується на вирощуванні ягід.

Про це повідомили у пресслужбах прокуратури й поліції Харківщини.

Слідство встановило, що діти наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба.

“Діти жили за трьома різними адресами у будівлях “барачного” типу. При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат. Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування”, — повідомили у поліції.

Справу розслідують як грубе порушення законодавства, вчиненого щодо неповнолітніх.


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