Поліцейські виявили у Харківській області ферму, де незаконно працювали діти

20 дітей віком від 13 до 17 років з Рівненської області незаконно працювали на Харківщині у Красноградському районі. Підприємство, що працевлаштувало та поселило підлітків, спеціалізується на вирощуванні ягід.

Про це повідомили у пресслужбах прокуратури й поліції Харківщини.

Слідство встановило, що діти наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба.

“Діти жили за трьома різними адресами у будівлях “барачного” типу. При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат. Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування”, — повідомили у поліції.

Справу розслідують як грубе порушення законодавства, вчиненого щодо неповнолітніх.