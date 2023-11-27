Суспільство

Поліцейські та волонтери завершили примусову евакуацію дітей з Куп’янського району

27 Листопада 2023 17:24
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евакуація

Поліцейські та волонтери завершили примусову евакуацію дітей з 10 населених пунктів Куп’янського району. Усього з 3 по 26 листопада вивезли 296 дітей.

Про це повідомили у Національній поліції у Харківській області.

“З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади (лівий берег) — 182 дитини, з Курилівської громади — 83 дитини”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що за прописками на території Курилівської громади ще є дві дитини: 5- та 11-річна дівчинки. Однак, за адресою проживання дітей немає. За попередньою інформацією поліцію, вони з матір’ю виїхали з території району.


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