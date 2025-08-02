Погода в Україні у неділю, 3 серпня: дощі на сході, спека на півдні

В Україні у неділю, 3 серпня, очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей день мине без опадів. Лише в Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі, а на сході та південному сході прогнозуються помірні, місцями значні дощі, подекуди з грозами.

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Вітер буде переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень підніметься до 24-29°. На півдні та сході країни очікується спекотніша погода: вночі 18-23°, вдень 30-34°. У Карпатах прохолодніше — вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві та області також прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в Київській області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У столиці вночі 16-18°, вдень 26-28°.