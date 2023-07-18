Подоляк попередив про збільшення кількості масованих ракетних атак

Росія у відповідь за підрив Кримського мосту буде намагатися наступати на деяких напрямках фронту, збільшить кількість масованих ракетних атак по Україні та збільшить кількість ударів по прикордонних територіях.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі “Сніданок із 1+1” у вівторок, 18 липня.

За його словами, на сьогодні Росія має усі ресурси для відповіді за атаку на міст у Криму.

“Ядерний удар – це буде кінець сучасної цивілізації як такої. Тоді буде чітко зрозуміло, що немає стримуючих факторів, і це не питання України. Але ні, мені здається, 17 місяців – це навіть не жовтень 2022 року. Сьогодні літо 2023-го, коли вже всі ресурси Росія використовує, всі засоби. Сьогодні вночі була атака на Одещину – і “Шахеди”, і “Калібри”. Росія це буде збільшувати, поки в неї ресурси є на сьогоднішній день”, – розповів він.

Подоялк наголосив, що Росії однаково, скільки вбити цивільних людей. Вона веде криваву війну, тому партнери повинні надати Україні більше систем ПРО.

“Але ми це розуміємо. У Росії немає неочікуваних кроків у цій війні. У них є тільки один неочікуваний крок – збільшувати кількість вбивств цивільного населення. Тому ми говоримо з партнерами – треба збільшувати кількість систем ПРО. Це ключовий елемент, якщо ми хочемо захистити цивільне населення”, – підсумував він.