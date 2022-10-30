Подоляк назвав “ключовий момент” для остаточного падіння режиму Путіна

У Росії вже фіксують внутрішні конфлікти, але після тактичних поразок окупантів на полі бою у країні-агресорці дуже швидко почнуться незворотні процеси. Імовірно, вже 2023 році з’явиться особа, яка тимчасово виконуватиме обов’язки президента РФ.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

“Класичний радянський культ особистості (Путіна) вже помер. Його немає. Це тільки питання часу, коли він (режим Путіна) почне падати”, – сказав Подоляк.

Як зауважив Подоляк, у недалекому майбутньому на РФ чекає революція. На його переконання, успіхи ЗСУ, зокрема, звільнення Луганська чи Донецька, запустять “незворотній процес швидкої трансформації політичних процесів в Росії”.

“Нам не треба буде заходити на територію Росії, це зрозуміло. Там будуть дуже революційні процеси відбуватися, еліта буде змінюватися. Сьогодні ми бачимо, що в еліті є певні конфлікти… Ми бачимо, що єдності немає, вчорашні фаворити, на кшталт цього Шойгу чи Герасимова, який там вважався іконою військової справи, падають”, – зазначив радник голови ОПУ.

За словами Подоляка, внутрішній конфлікт у Росії буде яскраво вираженим, коли будуть тактичні поразки РФ на полі бою, але навіть зараз вже є певні процеси.

“Це ключовий момент (тактичні поразки РФ на полі бою). Після цього дуже швидко в Росії почнуться незворотні процеси. Ми з вами, можливо, вже у 2023 році, побачимо нові прізвища людей, які тимчасово виконують обов’язки президента РФ, міністрів, побачимо конфліктні ситуацію в російських регіонах”, – висловився Подоляк.