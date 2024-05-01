Суспільство

Початок травня в Україні буде теплим

1 Травня 2024 21:52
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Алея сакур у Харкові / Фото: Суспільне

Невеликий дощ очікується вдень у четвер, 2 травня, у Сумській, Харківській і Луганській областях, у решті областей України, а також уночі в усій країні без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, на заході України південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, удень 20-25°, у південній частині до 27°.

У Києві в четвер, 2 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 22-24°.

У п’ятницю, 3 травня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на північному сході та сході 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та в південних областях до 25°.

У Києві в п’ятницю, 3 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.


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