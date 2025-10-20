Побиття біля ТЦК в Києві: двом поліцейським повідомлено про підозру

Двом працівникам поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського районного територіального центру комплектування у Києві. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 17 жовтня 2025 року поліцейські доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі РТЦК на мікроавтобусі та завдали йому численних ударів руками й ногами. Потерпілий лежав на порозі транспортного засобу й не чинив опору, однак правоохоронці нанесли не менше 10–15 ударів по голові та тілу. Унаслідок цього чоловік отримав тілесні ушкодження, ступінь яких визначить експертиза.

Дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством і приниженням гідності потерпілого.

Реклама

Реклама

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.